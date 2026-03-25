女性の生理の不安を解消する、ナプキンの無料提供サービスや女性用救急箱の設置が、富山県内で少しずつ広がっています。誰もが安心して過ごせる環境づくりに向けた取り組み。中島記者のリポートです。富山市婦中町のショッピングモール「ファボーレ」です。中島凪記者「去年8月から導入された、こちらの無料でナプキンを提供するサービス。予想を超える利用があったということです」スマート