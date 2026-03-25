レディースブランド「LILY BROWN」とオールウェザーシューズブランド「TEMPERATE」がコラボレーション♡人気のバレエシューズ「JELLY SHOES」をベースにした別注モデルが登場しました。軽やかさと華やかさを兼ね備えた一足は、日常から特別な日まで幅広く活躍。アクセサリーのように楽しめるデザインで、春のおしゃれをアップデートしてくれる注目アイテムです♪ き