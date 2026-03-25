厳しい経営が続く富山地方鉄道の本線について、今後のあり方をめぐり沿線自治体などが意見を交わす会合が、きのう開かれました。会合ではあいの風とやま鉄道と並行する区間について、運転を続けた場合と廃止した場合の収支や費用の最終報告が示され、参加者からは「廃止しても効果がない」といった意見が出されました。きのう、滑川市役所で開かれた会合には、沿線4つの自治体の市長や町長に加え、新田知事と地鉄の中田邦彦社長が