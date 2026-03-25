黒部市が先月実施した、武隈市長のハラスメントに関するアンケートをめぐって、武隈市長はきょう、パワハラの有無などを調査する第三者委員会を設置する方針を明らかにしました。 黒部市 武隈市長「私の行った言動がパワハラに当たるかどうか。これにつきましては、第三者委員会を設けてですね。それで外部の専門家による客観的な調査に基づきまして、調査をしていただく方針を、本日職員にやっていこうということで指示しま