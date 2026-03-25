トルコで事故の瞬間をカメラが捉えました。画面奥から猛スピードで迫ってくる1台の車。道路に停車中の車に衝突し、横転します。別の角度からの映像を見ると、この暴走車はさらにもう1台の車に衝突。そのはずみでひっくり返ってしまいました。多くの人が現場に駆け付ける中、運転手の口から飛び出したのは「路面が滑りやすくなっていて車が滑ったんだ。冬用タイヤもちゃんとはいているのに」というあきれた言い訳でした。車3台を巻