◇全国高校選抜ラグビー大会1回戦桐蔭学園26―7長崎北陽台（2026年3月25日埼玉・熊谷スポーツ文化公園、くまぴあ）1回戦16試合が行われ、昨年優勝で花園では3連覇中の桐蔭学園（神奈川）は昨年16強の長崎北陽台を26―7（前半12―7）で下した。雨が降る中での試合は互いにミスも多くロースコアの展開に。前半はリードを許す場面もあったが、後半はほとんど自陣に入れさせず計4トライで白星発進とした。藤原秀之監督（58）