25日、参議院予算委員会において、共産党の山添拓議員が政権を痛烈に批判した。【映像】共産議員がヤジに「振り向いた」瞬間（実際の様子）山添議員は「総理は、午前中の質疑で、停戦後の機雷除去について『その時の状況を見て判断』と述べました。湾岸諸国や日本を含む多くの国に深刻な影響が生じているのは事実です。しかし、その原因は米国とイスラエルの攻撃であり、今般シーレーンを脅かした責任はこの両国にあります。総