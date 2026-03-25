自然の景観とともに温泉を満喫できる山梨県。四季の移ろいを感じながら過ごせる温泉地も多く、旅情あふれる雰囲気が魅力です。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい山梨県の温泉」ランキングを紹介します！【3位までの全ランキング結果を見る】2位：石和温泉／92票2位にランクイ