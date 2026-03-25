タレント・宮嶋くるみさんの新作電子写真集「デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート」（撮影・根本好伸、税込1700円、文藝春秋）が27日にリリース。誌面カットが公開されました。主要電子書店にて予約受付中です。【メイキングムービー】「デジタル原色美女図鑑宮嶋くるみおうちデート」（撮影根本好伸）宮嶋さんは福島県出身。仙台でタレント活動をスタートさせ、2023年に美少女図鑑AWARD審査員特別賞を受賞し、2