アイドルグループ・テラテラの池本しおりさん（23）のセカンド写真集「ほんとのしおり。」（撮影：LUCKMAN、税込3960円、A4判112ページ、ワン・パブリッシング）が3月26日にリリースされるのに伴い、表紙と裏表紙、新たな先行カットが公開されました。【写真】2nd写真集で大胆な姿をさらけ出した池本しおりさん撮影地はタイのリゾート地・パタヤ。「ミニグラ（ミニマムだけどグラマラス）」としてグラビア界でも知られる池本さんに