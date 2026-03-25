歌手やタレントとして活動するあのさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。ある物を「GET！」したリアクションを披露し、反響を呼んでいます。【写真】あのが「GET！」したものとは？「眼球飛び出してると思った」あのさんは「GET！」とつづり、自撮りショットを投稿。自身がイメージキャラクターを務めるマクドナルド「おねがいマックデリバリー」のオリジナルステッカーを持っています。手に入れたうれしさからか、あのさん