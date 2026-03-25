ファッショナブルに気負いなく楽しめる新型モデルヒョースンモーター・ジャパンは、中国の老舗モーターサイクルメーカー「QINGQI Motorcycle（クインキーモーターサイクル）」が製造するレトロモデル「CLASSIC250（クラシック250）」を、2026年5月から日本国内で販売開始します。QINGQIは1956年に中国で創業し、長年にわたり二輪産業を牽引してきた実績を持つメーカーです。2016年からは韓国のメーカー「HYOSUNG（ヒョースン）