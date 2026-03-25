Photo: Yuhei Tokimatsu 水筒は毎日使うものだけど、「飲むまでの手順」は思っている以上に多い。取り出して、フタを回して、口に運んで、また閉める。この一連の動作が意外と面倒で、水を飲む回数を減らしている気がする。でも、b.box（ビーボックス）の「フリップトップボトル（690ml）」（税込5,280円）は、この手順をほぼ省略できる。ストローを内蔵した構造も相まって、気づけば水を飲