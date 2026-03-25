北九州市は25日、小倉北区の小倉城にある桜（ソメイヨシノ）の開花を発表した。最も遅かった2024年から3年連続で同じ日の開花となった。1週間から10日ほどで満開になる見込み。市内には気象台の標本木はないが、市は天守閣前にある1本を観測対象とし、19年から独自に発表している。この日午前9時ごろ、市職員が標本木に7輪の開花を確認した。市によると、小倉城周辺には約150本の桜があるという。4月12日まで「桜まつり」が