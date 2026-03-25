JAバンクグループが全国の小学5年生向けに食と農業に関する教材を制作し、きょう（25日）、県内への贈呈式が行われました。補助教材を贈ったのはJAバンク山口で、JA山口信連の澄川孝信常務理事が県教育庁の林謙吾審議官に目録を手渡しました。JAバンクグループは2008年から毎年、食農教育の補助教材＝「農業とわたしたちのくらし」を全国の小学5年生に贈っています。5年生の社会科の学習内容と関連付けられていてコメ