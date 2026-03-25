高校生たちのSDGs、「みらい甲子園」のファイナルセレモニーがきょう（25日）、山口放送本社で行われました。「SDGs QUESTみらい甲子園」は、環境やエネルギー・貧困など地球上の様々な課題に対して高校生が解決策を考え、発表するものです。2回目となる今回は、県内16校から103チーム・463人がエントリーし、きょうは書類審査を通過した12チームが参加しました。（男子生徒）「空き家活用の素晴ら