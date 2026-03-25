JR福山駅周辺の再整備をめぐり、福山市は南口エリアに広場とバスターミナルを併設する基本計画案をまとめました。 福山市は、駅周辺の回遊性向上を目的に、5年ほど前から官民で協議を重ねてきました。今回示された基本計画案では、南口側の約5,800平方メートルに広場を整備し、日よけの屋根やイベント利用も想定したステージを設ける方針です。 また、隣接して整備する路線バスの乗降場は、現在の12台分から6