讃岐×武蔵野のハイブリッド！ 神保町に新星「肉汁うどん 武讃」が3月30日オープン、2日間限定でちくわ天無料もなめらかな「讃岐うどん」と、食べ応え抜群の自家製平打ち麺「武蔵野一反木麺」を一杯で同時に味わえる、進化系肉汁うどん専門店「肉汁うどん 武讃（ぶさん）」が3月30日、東京・神保町にオープンします！看板メニューとなる具だくさんの「肉汁うどん」（990円）を核に、カレー激戦区・神保町ならではの「黒カレ