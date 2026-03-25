捨てられる昆布をエサにしてウニの身入りを向上させる養殖方法が開発され、県の協議会はきょう（25日）、「やまぐち型養殖」に指定しました。エサとなる昆布を提供するのは、注文してから「ほぼ待たない」あの、うどんチェーン店です。藻場保全のために駆除されるムラサキウニは身が少ないことが課題となっています。やまぐちならではの養殖を検討していた県の協議会に手を挙げたのがうどんチェーン「どんどん」を展開