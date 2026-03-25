北海道・釧路警察署は2026年3月25日、いずれも技能実習生のベトナム国籍の女性2人から現金を盗んだとして、釧路市の21歳の女を再逮捕しました。3月13日、勤務する白糠町の水産加工場から「ベトナム人のカバンから10万円が盗まれた」と警察に通報がありました。このとき警察が調べたところ、当日の午前8時半前、防犯カメラに女が休憩室に置いてあったベトナム国籍の同僚女性のリュックサックを物色する様子が映っていたことから、女