俳優の綾瀬はるかのスタッフ公式インスタグラムが25日更新され、24日に41歳の誕生日を迎えた綾瀬の誕生日ケーキが公開された。【写真】「可愛い」顔がデザインされた誕生日ケーキを公開した綾瀬はるか投稿では綾瀬の名前で「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます」と投稿。続けて「今年は多くの作品が控えていますのでみなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです」と伝えた。写真では、綾瀬の顔がデザイ