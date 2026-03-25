◇ファームリーグ西地区阪神2―5オリックス（2026年3月25日京セラD）阪神は、ドラフト1位の立石（創価大）が4打数1安打。開幕ローテ候補のルーカスが80球を目安に投げ、3回2/3を6安打4四死球4失点と精彩を欠いた。ルーカスについて、平田2軍監督は問題なしを強調した。以下は平田2軍監督との一問一答。――ルーカスは死球から投球が乱れた。「シーズンの調整登板なので。そのへんは修正して、シーズンに向かってくれ