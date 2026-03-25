『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「海底にあった不発弾を爆破処理コンビナートで発見」についてお伝えします。◇断続的に降る雨で辺りが白く煙る中、山口県周南市で見つかった不発弾の爆破処理が25日、海上自衛隊によって行われました。不発弾は去年9月、出光興産の事業所の桟橋付近の海底で見つかったもので、250キロ爆弾とみられています。そして午前11時8分、爆破。爆破から2時間後、周南市長が「終了