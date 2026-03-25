ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、3月25日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演した。先日行われた日米首脳会談にて飛び出し、アメリカでも批判されているというトランプ大統領の発言について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「日本時間2