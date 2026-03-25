広島は２５日、本拠地・マツダスタジアムで照明をつけたナイター練習を行った。この日は、１時間あたりの降水量が約１ミリと断続的な降雨が降り続く悪天候のなかでも、マシンを使用したフライの捕球練習も敢行。昼間のデーゲーム中心で行っていたオープン戦から、照明が点灯し、視界が明るく照らされたなかでの飛球の見え方の違いを、開幕ベンチ入りを予定する内・外野手の多くが確認。赤松外野守備コーチら首脳陣が見守るなか、