２０２８年ロサンゼルス五輪世代のＵ―２１日本代表は、今月に韓国遠征を行い、Ｕ―２１米国代表戦（２７日）とＵ―２３韓国代表戦（２９日）を行う。当初はトルコ遠征が組まれていたが、中東情勢などを考慮して予定を変更。大岩剛監督は１７日のメンバー発表時に日本サッカー協会を通じて「当初はアルバニア、セルビア両国との対戦でしたが、中東情勢の緊迫化を受けてトルコ遠征が中止となり、今回、韓国で米国代表、韓国代表