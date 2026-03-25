ＴＢＳの高畑百合子アナウンサーが２５日までに自身のＳＮＳを更新。家族ショットを公開した。インスタグラムに「夫が出場したミラノパラリンピック、見届ける事が出来ました‥！パラアイスホッケー日本代表の勝利は見る事が出来なかったけど‥現地で子供と応援できたこと、させてもらえたこと、心から感謝します‥」とつづり、夫でパラアイスホッケー男子日本代表の堀江航の応援に行ったことを報告。「私が初めてパラリンピ