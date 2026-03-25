福岡都市圏などに水を供給する筑後川水系の主要な6つのダムについて、雨が少ない状況が続けば、5月の初めにも枯渇する見通しが示されました。九州地方整備局によりますと、福岡都市圏などに水を供給する筑後川水系の主要な6つのダムの貯水率は25日の時点で12.0％です。福岡市で25日に開かれた筑後川水系の渇水調整連絡会では、今後の1週間で雨が降ることは期待できるものの、その後、雨が少ない状態が続けば、主要な6つのダムが5月