県は25日、虚偽の申請で給付金およそ3000万円を不正に受給したなどとして安曇野市の事業者に対して障害福祉サービス事業者の指定を取り消しました。25日付で指定取り消しの処分を受けたのは安曇野市の「合同会社きずなグループ進」です。関係者からの通報を受けた県による監査で発覚したもので、「きずなグループ進」は運営する障がい者向けの「訪問介護事業所」で、偽造した個別支援計画書などの書類を監査に提