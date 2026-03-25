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欧州株高値水準継続、ほぼ全面高商状中東情勢の改善を期待 東京時間19:25現在 英ＦＴＳＥ100 10069.58（+104.42+1.06%） 独ＤＡＸ22975.05（+338.14+1.49%） 仏ＣＡＣ40 7858.75（+114.83+1.49%） スイスＳＭＩ 12703.98（+188.04+1.52%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:25現在 ダウ平均先物JUN 26月限46800.00（+385.00+0.83%） Ｓ＆Ｐ500先物