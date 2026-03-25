塩尻市の東京都市大塩尻高校の硬式野球部の学生寮で先月、1年生の生徒4人が2年生2人からたたかれる事案がありました。その後、話を聞いた別の生徒の訴えで学校側が把握。学校が調査したところ、1年生の1人は「内心嫌だった」と話したということです。 学校は生徒たちの関係性から「悪ふざけの延長でいじめではない」としましたが、暴力事案として加害生徒の指導など対応にあたっています。