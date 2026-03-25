静岡・沼津市の水族館「伊豆・三津シーパラダイス」で撮影されたのは、お母さんにぴったりとくっつくゴマフアザラシの赤ちゃんです。3日前に生まれたばかり。飼育員もメロメロです。伊豆・三津シーパラダイス 飼育係・唐澤さん：“短い間”なんですけど、今が一番かわいい時期だと思います。体長76cm、体重約10kgのメスの赤ちゃん。ふわふわの白い産毛が愛らしいですが、この姿が見られるのはわずか2週間から3週間ほど。その後は白