去年12月に亡くなった共産党の不破哲三前議長の葬儀が都内で営まれ、与野党の幹部らが別れを惜しみました。25日、東京・新宿区で営まれた共産党による葬儀には、自民党の鈴木幹事長や中道改革連合の小川代表らおよそ900人が参列し、森衆院議長が衆院議員を代表して弔詞を読み上げました。森英介 衆院議長「君は終始、政党政治の推進に力をいたし、議会制民主政治の発展に貢献されました。その功績は誠に偉大であります」また