Kis−My−Ft2宮田俊哉（37）が25日、都内で映画「私がビーバーになる時」大ヒット記念イベントに登壇した。動物好きな大学生のメイベルが、極秘テクノロジーの力でビーバーになって動物の世界に入り込み、思い出の森を守る物語。同作は公開から2週連続で洋画の動員ランキングNO・1を記録し、興行収入10億円を突破した。「僕の友達や知り合いが観に行ってくださっている中で『映画館満席で入れなかったんだけど』って連絡をもらって