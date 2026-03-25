スタジオには気象予報士の平島さんです。きのうは富山市の松川べりのサクラの開花をお伝えしましたね。はい。咲き進んでいるのか、きょうも見に行ってきました。松川にかかる華明橋のたもと、富山市役所の前に植えられているソメイヨシノです。きのう開花したサクラは、きょうも少しずつ花を増やし、春の景色がゆっくりと広がり始めていました。きょうは、富山市内にある「のぞみ保育園」の園児が、散歩の途中でサクラを見に立ち寄