高岡市は物価高騰への対応として、スマートフォンのアプリを使うデジタル商品券を発行します。購入額に対する割り増し率は20パーセントで、今年5月から10月まで利用できます。高岡市の出町市長はきょうの定例会見で、商品券の発行を発表しました。プレミアム付きデジタル商品券は、スマートフォンのPayPayアプリを活用して、1口1万2000円分を1万円の販売価格で、5万口発行します。販売の対象は12歳以上の高岡市