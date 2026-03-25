石川県金沢市の国道でバイクや車を運転し、赤信号を無視するなどの暴走行為を繰り返した疑いで、警察は、きょうまでに富山県と石川県の16歳から18歳の少年17人を逮捕または書類送検したと発表しました。警察によりますと、富山県警と石川県警が合同で捜査し、道路交通法違反の疑いで、きょうまでに高校生など6人を逮捕し、11人を書類送検しました。少年らは去年9月、金沢市の国道8号でバイク14台と普通乗用車3台に乗り、信号無視や