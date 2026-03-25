埼玉・狭山市で男性がひき逃げされ死亡した事件で、遺族が厳罰化を求める署名を検察に提出しました。この事件は2025年12月、狭山市の国道で横断歩道を渡っていた森口和樹さん（当時25）が車にひき逃げされ死亡したものです。阪元昊被告（20）は時速約120kmで車を運転し、赤信号を無視していて、警察は危険運転致死などの容疑で逮捕していましたが、さいたま地検川越支部は刑の軽い過失運転致死などの罪で起訴しました。遺族らは25