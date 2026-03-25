Netflix（ネットフリックス）との契約打ち切りがうわさされる英国のヘンリー王子（41）とメーガン妃（44）夫妻が、一転して新たなプロジェクトを企画していることが分かった。オンラインメディアDeadlineによると、ネットフリックスと共同でポロを題材にしたフィクション・ドラマシリーズを制作するという。タイトルは未定だが、「馬の街」として知られる米フロリダ州ウェリントンの高級住宅地を舞台にライバル関係にある2つのポロ