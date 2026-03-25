グローバルボーイズグループ「DXTEEN（大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰）」が、2ND ALBUM『Heart Beat』のリリース記念イベントを行いました。【写真を見る】【 DXTEEN 】 「香信の夢が叶って嬉しい」作詞・作曲に他メンバーも意欲福田は「ギャグの精度を上げていく」イベントの一発目にはTikTok総再生回数が1億回を突破した話題曲『両片想い』を披露。歌い終えると、?盛り上がってますかー！！