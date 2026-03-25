赤色灯男性器が大きくなる薬などと宣伝し、効果のない錠剤などを販売したとして、大阪府警は25日までに、詐欺や詐欺未遂の疑いで、自称自営業楊豊磐容疑者（44）＝大阪市浪速区＝ら中国籍の男女2人を逮捕、追送検したと発表した。府警は未遂も含めて6件、計1億1950万円の被害を裏付けたとしている。楊容疑者の逮捕、追送検容疑は2024年12月から25年8月にかけて、交流サイト（SNS）で「効果が保証されている」などとうたい、群