第10回「ものづくり日本大賞」の表彰式で、高市首相（中央右）と記念写真に納まる福井経編興業の高木義秀社長（同左）ら。右から2人目は赤沢経産相＝25日午後、首相官邸政府は25日、先端技術の開発や伝統技能の継承などで優れた功績のあった人をたたえる第10回「ものづくり日本大賞」の表彰式を首相官邸で開いた。高市早苗首相が出席し、内閣総理大臣賞に決まった8件の代表者らに賞状を手渡した。首相は「積極的な投資を通じ、