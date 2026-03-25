親鸞自筆の経典注釈書「観無量寿経註」で見つかった「角筆」の書き込み跡。「念」「聖」の文字付近に斜線が確認できる（深見慧隆氏提供）浄土真宗の宗祖親鸞自筆の経典注釈書「観無量寿経註」（国宝）に、竹などで紙にくぼみを付ける「角筆」の書き込み跡が、少なくとも20カ所あったと、科学分析した龍谷大の深見慧隆非常勤講師が25日発表した。親鸞自筆本で角筆跡が確認されたのは2例目。注釈書を所蔵する西本願寺（京都市下京