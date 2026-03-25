女優中山来未（30）が25日までにインスタグラムを更新。結婚を発表した。「ご報告いつも温かく見守ってくださる大切な皆様へ私事で恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました。先日、無事に式を挙げ、新しい一歩を踏み出したことをご報告させていただきます」と報告し、ウエディングドレス姿を投稿した。「当日は、大好きな家族や友人はもちろん、親身に寄り添ってくださった式場スタッフの皆