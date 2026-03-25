松本文科相が、一部で報道された疑惑を否定するコメントを出しました。立憲民主党・斎藤国会対策委員長：議員会館にかかる報道については規則に反する不適切な行為はありませんとご本人からのコメントをいただいた。松本大臣は、議員会館にある自身の部屋で既婚の女性と不適切な行為に及んだと一部で報道され、野党側が本人の説明を求めていました。立憲民主党の斎藤国会対策委員長は、「本人がそうではないと明言されるのであれば