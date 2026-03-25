麻薬取締法違反の罪で起訴された世界的に活動する音楽グループ「XG」の元プロデューサーの男が、保釈されました。7人組グループ「XG」の元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告は、25日夜、勾留先の東京湾岸署から保釈されました。保釈金は200万円でした。酒井被告は先月、愛知県名古屋市内のホテルでコカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪で東京地検に24日、起訴されていました。一方で、コカインや大麻を所持してい