ともさかりえ（46）が、24日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。息子に3度目の結婚を伝えた時のことを振り返った。再婚を息子に伝えた時の反応は「よかったじゃん！安心したわ」だったと紹介。「それが本心なのかはわからない」と明かした。そして「いろいろな経験をさせてしまったから、普通の子よりも早く大人にさせてしまったのではないかなと思っていて」と吐露した。当時、高校一年生だった息子