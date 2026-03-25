「さくら名所100選」にも選ばれている愛知県岩倉市の五条川。しかし、樹木の老齢化に加え、特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」による被害も確認されました。故郷の桜を次世代へつなぐための、懸命な対策も始まっています。 ■200本近く減少…名所に忍び寄る「老齢化」 『さくら名所100選』にも選ばれている岩倉市の五条川桜並木。7キロほどにわたる川沿いに、およそ1300本の桜並木が続いています。 3月27