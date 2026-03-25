山形地方裁判所で勤務する書記官の男性がウソの書面を作成したほか、事件記録１冊を紛失したなどとして、きょう付けで停職６か月の懲戒処分を受けました。 停職６か月の懲戒処分を受けたのは、山形地方裁判所で裁判所書記官として働く５０代の男性です。 この男性書記官は、去年１月、山形家庭裁判所に申し立てられた事件に関する手続きについて事務処理を２か月あまり怠っていたほか、この事件の内容がまとめられた事件記録１冊