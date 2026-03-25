●コラボス [東証Ｇ] 東証は4月1日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 ●リンクバル [東証Ｇ] 東証は4月1日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 [2026年3月25日] 株探ニュース